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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)

14.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın (Atatürk)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)

14.30 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

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