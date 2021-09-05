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Hercai dizisi oyuncuları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi!

05.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'de ekrana gelen ve final yapan Hercai'nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi. Ünlü çifti mutlu günlerinde Ebru Şahin ile Cedi Osman da yalnız bırakmadı.

Hercai dizisi oyuncuları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi!

ATV'de geçtiğimiz sezon final yapan Hercai dizisinde birlikte rol alan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dünya evine girdi.

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Ünlü çift önceki gün lüks bir otelde kına gecesi de düzenledi.

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Kına gecesinde eski ekip arkadaşları ile bir araya gelen ikilinin yanında Ebru Şahin ile Cedi Osman da yerini aldı.

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Destan dizisi ile yine Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.

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Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, Pazar günü düzenledikleri düğünle de dünya evine girdi. Taşanlar, düğün öncesinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Oya Unustası
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