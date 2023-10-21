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  4. Hercai'nin Miran'ıydı... Akın Akınözü setlere geri dönüyor

Hercai'nin Miran'ıydı... Akın Akınözü setlere geri dönüyor

21.10.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hercai dizisinde hayat verdiği Miran rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü son olarak Bensu Soral ile başrolünü paylaştığı Tuzak dizisiyle ekrana gelmişti. Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu...

Başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı Hercai diziside hayat verdiği Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü son olarak Tuzak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Akın Akınözü'nün yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Zeynep Günay’ın yöneteceği O3 Medya imzalı “Aile Albümü” dizisinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; etkili bir aşk hikâyesinin anlatılacağı dizide Akın Akınözü “Kılıç” rolüne hayat verecek.

Akın Akınözü 1

Yakışıklı oyuncunun partneri, rol arkadaşları ve dizinin kanalı ise henüz netleşmedi. Dizi için görüşen kadın oyuncular arasında Aslıhan Malbora da var.

Akın Akınözü 2

2015 yılından beri Türk televizyonlarında yer alan Akın Akınözü; Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak dizilerindeki rolleri ile Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da tanındı.

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