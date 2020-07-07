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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 02:18 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, Instagram'dan paylaştığı makyajsız tatil pozlarıyla beğeni topladı. Ebru Şahin, Hercai'deki rolüyle de Altın Kelebek ödülü kazanmıştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Ebru Şahin, Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.
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Hercai dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde yaz tatiline Çeşme Alaçatı'da devam eden Ebru Şahin, tatil pozlarıyla da beğeni topluyor.
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Ebru Şahin son olarak makyajsız çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

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