Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Ebru Şahin, Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.



Hercai dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde yaz tatiline Çeşme Alaçatı'da devam eden Ebru Şahin, tatil pozlarıyla da beğeni topluyor.



Ebru Şahin son olarak makyajsız çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.



