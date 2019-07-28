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Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.07.2019 21:09 | Son Güncelleme

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerin akınına uğrayan Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı. Tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Havaların sıcak olması nedeniyle Tekirdağ plajlarında yoğunlar yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerden günü birlik gelen birçok tatilci vatandaşlar nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı. Aralarında yaklaşık 10 kilometre uzaklık bulunan Kumbağ Plajından Altınova plajına kadarki deniz alanı tatilci vatandaşlarla dolup taştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Günübirlik çevre illerden gelen tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ, Barbaros, Altınova mahallerinden başlayarak Tekirdağ İstanbul yoluna kadar araç yoğunlukları yaşanmaya başladı. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü akış sağlanmaya çalışıldı.

"KUMBAĞ MARMARA'NIN İNCİSİ"

Gelen tatilcilerle ilgili açıklama yapan Kumbağ esnaflarından Ahmet Avcı, “Kumbağ Marmara'nın incisi, denizi güzel. Ondan dolayı İstanbul'dan, Kırklareli tarafından Edirne'den vatandaşlar hafta sonları bazen hafta içi de olmak üzere buraya akın ediyor. Bu nedenle bayağı yoğunluklar oluyor. Buranın kumsalı güzel, tatilcilere en güzel tatil beldesi burası diyorum. Neden diyorum? Trakya İstanbul'a çok yakın. Günübirlik gelip gidebiliyorlar, haftalarca kalabilirler kumsalı çok güzel. Şimdi buradan Ege'ye gittiğin zaman, en az bir hafta, on gün zaman harcaman lazım. Ben Türkiye'nin çok yerini dolaştım Karadeniz'i dolaştım, Ege'yi dolaştım, Akdeniz'i dolaştım. Bu kumsal böyle denizin sığlığı bak mesela çoğu yere gidersin birkaç metre sonra derinlik başlar. Burada yüzme bilen ve bilmeyen kişilerin kolayca tatil yapabileceği bir yer. Fiyatlar olarak da şimdi bir Antalya ile kıyasladığımız zaman fiyat bakımından Kumbağ biraz daha ekonomiktir. Halk içinde iyidir o yüzden kumsalı ve denizi açısından veya yakınlık açısından günübirlik veya birkaç günlüğüne ‘Ekonomik olarak tatil yapacağım’ dediğin zaman Kumbağ derim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
plaj Tatil trafik istanbul Edirne Kırklareli

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