Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

LaLiga'nın 21. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Diego Cocca'nın yönetimindeki Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.
Real Madrid'de Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra Modric'e attığı pas sosyal medyada gündem oldu.
Arda Güler, savunma arkasına attığı ara pasla Modric'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ceza sahası içinde yaptığı vuruşu gole çeviremeyen Modric, büyük şaşkınlık yaşadı. Arda'nın attığı pas ise büyük beğeni topladı.
Arda Güler'in ince pasında Modric golü bulamadı! pic.twitter.com/bvt0CszICO— S Sport Plus (@ssportplustr) January 25, 2025
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