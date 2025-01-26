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Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2025 12:49
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LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu.

Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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LaLiga'nın 21. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Diego Cocca'nın yönetimindeki Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER 73. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

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Real Madrid'de Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra Modric'e attığı pas sosyal medyada gündem oldu.

MÜTHİŞ BİR PAS ATTI

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Arda Güler, savunma arkasına attığı ara pasla Modric'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ceza sahası içinde yaptığı vuruşu gole çeviremeyen Modric, büyük şaşkınlık yaşadı. Arda'nın attığı pas ise büyük beğeni topladı.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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