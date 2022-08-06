Herkes babası sanmıştı! Survivor Ogeday Girişken'in aradığı bakın kim çıktı

İlgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da şampiyonluk sevincini yaşayan Ogeday Girişken geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla paylaşımla denizde kaybolan ve 3 gündür aranan İsmail Nayman Arık için herkesten dua istemişti. Arama ekiplerinin seferber olması üzerine gerçek ortaya çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı...

Survivor yarışmasında şampiyon olması ile adını duyurmuş olan Ogeday Girişken, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla denizde kaybolan ve 3 gündür aranan İsmail Nayman Arık'ı duyurmuştu.

Ogeday Girişken'in paylaşımında "Babam 3 gündür Edremit Körfezi'nde aranıyor! Dualarınızı esirgemeyin lütfen" ifadelerine yer vermesinin ardından gündem oldu. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Yeni bir paylaşımda bulunan Girişken, aranan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolan İsmail Nayman Arık tam 3 gündür aranıyor. İlçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi'nden denize açılan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.



Yaşanan olayın ardından Ogeday Girşken, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Babam 3 gündür Edremit Körfezi'nde aranıyor! Dualarınızı esirgemeyin lütfen" mesajını yayınladı. Herkes Ogeday Girişken'in babasının kayıp olduğunu düşünürken gerçek çok başka çıktı.



ARKADAŞININ BABASI ARANIYOR!

Survivor yarışmasına katılan ve şampiyon olması ile bir anda yıldızı parlayan Ogeday Girişken, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Girişken, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar benim babam değil bir arkadaşımın babası için paylaştım ama ilginiz için teşekkürler... Arkadaşım için destek olursanız çok sevinirim"





