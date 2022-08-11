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Herkes Beren Saat'i bekliyordu! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Serenay Sarıkaya oldu

11.08.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Kaybederse dizisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Beren Saat ile başrolde olacağı dizinin kadın başrolü için yeni bir isim konuşuluyor. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri rolü için Serenay Sarıkaya ile anlaşıldı. Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ilk kez kamera karşısına geçecek.

Herkes Beren Saat'i bekliyordu! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Serenay Sarıkaya oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in Aşkı Memnu'dan yıllar sonra yine aynı dizide rol alacağı konuşuluyordu. Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikâyesinden yola çıkarak yazdığı romanı Kral Kaybederse'nin başrolünde yer alacak Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin değiştiği gündemde.

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KIVANÇ TATLITUĞ'UN KRAL KAYBEDERSE'DEKİ PARTNERİ KİM?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Kral Kaybederse dizisinde yakışıklı oyuncunun partneri, Beren Saat değil Serenay Sarıkaya oldu. Aynı markanın yüzü olan fakat hiç birlikte kamera karşısına geçmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, Kral Kaybederse dizisinde partner olacaklar.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
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