Herkes bu baklavayı konuşuyor! Farkı ortaya çıktı, kilosu 500 TL

Manisa’nın Gördes ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi köklü bir gelenek yeniden canlandı. Yıllardır sürdürülen bayram baklavası hazırlıkları, hem evlerde hem de fırınlarda hız kazandı. El açması olarak hazırlanan baklavalar siparişlere yetişmekte zorlanırken, odun ateşinde pişirilen bu özel lezzet bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. İlçede kilosu 500 TL’den alıcı bulan baklavalar, hem tadı hem de geleneksel yapımıyla dikkat çekiyor.

Gökçen Kökden

Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte Gördes’te bayram hazırlıkları hız kazandı. İlçede kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bayram baklavası hazırlıkları, hem evlerde hem de fırınlarda hummalı bir şekilde sürüyor.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan baklava, bu yıl da sofraların baş tacı olmaya hazırlanıyor. Gördes baklavasını diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise kullanılan malzemelerin doğallığı ve çeşitliliği. İlçede hazırlanan baklavalar genellikle cevizli, fıstıklı ve bademli olarak yapılıyor. İncecik açılan yufkaların arasına bol miktarda iç malzeme serpiştirilirken, yerel tereyağıyla hazırlanan baklavalar odun ateşinde ağır ağır pişirilerek kendine has lezzetine kavuşuyor.

EVDE YAPAMAYANLAR İÇİN KİLOSU 500 TL

Sipariş usulü baklava hazırladıklarını belirten Hasan Hüseyin Demir, iyi bir Gördes baklavasının sırrının sabır olduğunu vurgulayarak, "İncecik açılan yufkaların arasına bolca iç malzeme koyuyoruz. Yerel tereyağıyla hazırlanan baklavalar odun ateşinde ağır ağır pişiyor. Bayram sabahı dökülecek şerbetle son dokunuş yapılacak. Evinde hazırlamaya vakti ya da imkanı olmayanlar için kilosu 500 TL’den sipariş usulü baklava hazırlıyoruz" dedi.

MİSAFİRPERVERLİĞİN SİMGESİ

Gördesli vatandaşlar ise baklavanın yalnızca bir tatlı olmadığını, aynı zamanda misafire verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bayram boyunca kapıyı çalan her misafire baklava ikram etmenin, ilçede yıllardır süregelen "hoş geldin" geleneğinin önemli bir parçası olarak yaşatıldığını anlatan vatandaşlar geleneklerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

