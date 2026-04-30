'Kara elmas' kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu

Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" veya kara elmas olarak bilinen kuzu göbeği mantarları topraktan

yüzünü gösterdi.

Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu. Kuzu göbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor. Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor.

Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzu göbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel" ifadelerini kullandı.

Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzu göbeği mantarı, yüksek fiyatı ve az bulunurluğu sebebiyle oldukça kıymetli.

DEMİR VE PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN

Kuzu göbeği mantarı, yüksek besin değeri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen, vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçeriğindeki B vitaminleri sinir sistemine katkı sağlarken, demir ve protein bakımından zengin olması enerji seviyesini artırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tokluk hissi verir. Ancak mutlaka iyi pişirilerek tüketilmelidir çünkü çiğ hali sindirim sorunlarına yol açabilir.

NASIL TÜKETİLİR?

Pişirmek için öncelikle mantarlar iyice temizlenmeli, içindeki kum ve toprak kalıntıları suyla nazikçe arındırılmalıdır.

Ardından tereyağı veya zeytinyağında sarımsakla birlikte sotelenebilir, isteğe göre yumurtayla kavrularak ya da et yemeklerine eklenerek tüketilebilir.

Kısa sürede pişen bu mantar, fazla su salmadan yüksek ateşte çevrildiğinde lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkarır.