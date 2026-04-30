YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'Kara elmas' kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu

Manisa’nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci’de, sağanak yağışların ardından doğa adeta kuzu göbeği mantarıyla doldu. Kilosu 2 bin liraya kadar çıkan ve özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen bu değerli mantarı toplamak isteyen vatandaşlar dağlara akın etti. Halk arasında kara elmas olarak anılan bu mantarın faydaları da saymakla bitmiyor.

'Kara elmas' kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu
Gökçen Kökden

Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" veya kara elmas olarak bilinen kuzu göbeği mantarları topraktan
yüzünü gösterdi.

Kara elmas kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu 1

Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu. Kuzu göbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor. Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor.

Kara elmas kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu 2

Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzu göbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel" ifadelerini kullandı.
Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzu göbeği mantarı, yüksek fiyatı ve az bulunurluğu sebebiyle oldukça kıymetli.

DEMİR VE PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN

Kuzu göbeği mantarı, yüksek besin değeri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen, vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçeriğindeki B vitaminleri sinir sistemine katkı sağlarken, demir ve protein bakımından zengin olması enerji seviyesini artırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tokluk hissi verir. Ancak mutlaka iyi pişirilerek tüketilmelidir çünkü çiğ hali sindirim sorunlarına yol açabilir.

NASIL TÜKETİLİR?

Kara elmas kendini gösterdi! Hem lezzetli hem de demir deposu 3

Pişirmek için öncelikle mantarlar iyice temizlenmeli, içindeki kum ve toprak kalıntıları suyla nazikçe arındırılmalıdır.

Ardından tereyağı veya zeytinyağında sarımsakla birlikte sotelenebilir, isteğe göre yumurtayla kavrularak ya da et yemeklerine eklenerek tüketilebilir.

Kısa sürede pişen bu mantar, fazla su salmadan yüksek ateşte çevrildiğinde lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkarır.

Anahtar Kelimeler:
Manisa mantar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.