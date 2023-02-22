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Herkes bu haberi bekliyordu! Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan ilk yanıt geldi... İşte istediği ücret

22.02.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarın dört gözle haber beklediği Lucas Moura transferi ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncudan ilk yanıt geldi. İşte yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den istediği sözleşme. İşte detaylar...

Herkes bu haberi bekliyordu! Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan ilk yanıt geldi... İşte istediği ücret
Lucas Moura

Lucas Moura

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Süper Lig, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrası ertelenirken, TFF'den yapılan açıklamayla transfer döneminin de 5 Mart'a karda uzatıldığı duyurulmuştu.

Birçok kulüp transfer çalışmalarına devam ederken, bunlardan biri de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'ydi. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir transferleriyle kadrosunu güçlendirirken, bir yıldız ismi daha listesine almıştı.

Sarı-Lacivertliler'de taraftarları çokça heyecanlandıracak bir isim olan yıldız oyuncu Lucas Moura gündeme gelmiş ve yönetimin bu isim için görüşmelere başladığı öğrenilmişti.

ÜCRET BELLİ OLDU

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Görüşmeler kapsamında Moura cephesinden Fenerbahçe'ye ilk yanıt gelirken, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu.

SICAK BAKIYOR

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Buna göre; Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli takımdan yıllık 5 milyon euro ve imza parası istiyor. Oyuncu, bu şartların karşılanması halinde sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Lucas Moura, bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.

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