Herkes bu haberi bekliyordu! Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan ilk yanıt geldi... İşte istediği ücret

Süper Lig, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrası ertelenirken, TFF'den yapılan açıklamayla transfer döneminin de 5 Mart'a karda uzatıldığı duyurulmuştu.

Birçok kulüp transfer çalışmalarına devam ederken, bunlardan biri de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'ydi. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir transferleriyle kadrosunu güçlendirirken, bir yıldız ismi daha listesine almıştı.

Sarı-Lacivertliler'de taraftarları çokça heyecanlandıracak bir isim olan yıldız oyuncu Lucas Moura gündeme gelmiş ve yönetimin bu isim için görüşmelere başladığı öğrenilmişti.

ÜCRET BELLİ OLDU

Görüşmeler kapsamında Moura cephesinden Fenerbahçe'ye ilk yanıt gelirken, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu.

SICAK BAKIYOR

Buna göre; Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli takımdan yıllık 5 milyon euro ve imza parası istiyor. Oyuncu, bu şartların karşılanması halinde sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Lucas Moura, bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.

