SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Herkes bu haberi bekliyordu! Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray’da milli takım dönüşü sakatlanan Victor Osimhen’in Frankfurt karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. Buruk sağlık ekibi ile yaptığı görüşmede kararını da açıkladı. İşte detaylar...

Herkes bu haberi bekliyordu! Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in son durumu belli oldu
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası yürekleri ağza getiren ve Victor Osimhen'in tedavisi sürerken yıldız ismin perşembe günü oynanacak kritik Frankfurt karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Takvim’in haberine göre, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcünün durumu hakkında sağlık ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

“YÜZDE 10 BİLE OLSA...”

Herkes bu haberi bekliyordu! Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray ın yıldızı Osimhen in son durumu belli oldu 1

Buruk’un, “Şampiyonlar Ligi’nde önümüzde 7 maç daha var. Eğer Osimhen tamamen hazır değilse bana bildirin. Risk yüzde 10 bile olsa oynatmayacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ANTRENMAN SONRASI NETLEŞECEK

Herkes bu haberi bekliyordu! Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray ın yıldızı Osimhen in son durumu belli oldu 2

26 yaşındaki yıldızın durumu bu akşam yapılacak antrenman sonrası netleşecek. İdmana katılması halinde sahada olması beklenirken, ağrılarının sürmesi durumunda maç kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtiliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahminBinlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahmin
Antetokounmpo haddini aştı! Canlı yayında Türk bayrağına hakaret ettiAntetokounmpo haddini aştı! Canlı yayında Türk bayrağına hakaret etti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sakatlık son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.