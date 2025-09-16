Herkes bu haberi bekliyordu! Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray’da milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası yürekleri ağza getiren ve Victor Osimhen'in tedavisi sürerken yıldız ismin perşembe günü oynanacak kritik Frankfurt karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Takvim’in haberine göre, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcünün durumu hakkında sağlık ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

“YÜZDE 10 BİLE OLSA...”

Buruk’un, “Şampiyonlar Ligi’nde önümüzde 7 maç daha var. Eğer Osimhen tamamen hazır değilse bana bildirin. Risk yüzde 10 bile olsa oynatmayacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ANTRENMAN SONRASI NETLEŞECEK

26 yaşındaki yıldızın durumu bu akşam yapılacak antrenman sonrası netleşecek. İdmana katılması halinde sahada olması beklenirken, ağrılarının sürmesi durumunda maç kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtiliyor.