Mesajlaşmak, konuşmak, sosyal medyayı takip etmek veya oyun oynamak için günün neredeyse yarısından fazlasında akıllı telefonumuzu elimizden düşürmüyoruz. Hatta bazılarımız akıllı telefonu olmadan tuvalete bile gitmiyor!

Herkes bu hatayı yapıyor! Ne kadar zararlı olduğunu bir bilseniz...

İnanmayacaksınız ama elinizdeki akıllı telefonda, telefonlara oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Bu oran sağlığımızı tehlikeye atabilecek kadar yüksek. Hele bir de elinizde telefonla tuvalete girenlerdenseniz o zaman akıllı telefonunuz tam bir bakteri yuvası haline geliyor.

İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji öğrencileri, cep telefonlarını yakından inceledi ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını fark etti.

Üniversitede yapılan araştırma sonucunda; Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içeçekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor.

Mikropların sağlımızı bozmak için hazır olda beklediği tuvaletlerde, akıllı telefonlar bakteriler için artı bir çekim gücü oluşturuyor. Tuvalete girmeden önce mutlaka cep telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız.