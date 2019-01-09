TREND

Herkes bu hatayı yapıyor! Ne kadar zararlı olduğunu bir bilseniz...

basak.deniz basak.deniz
SAĞLIK  | 09.01.2019 08:43 | Son Güncelleme

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre tuvalette telefon kullanmanın sağlığımıza inanılmaz zararları bulunuyor.

Mesajlaşmak, konuşmak, sosyal medyayı takip etmek veya oyun oynamak için günün neredeyse yarısından fazlasında akıllı telefonumuzu elimizden düşürmüyoruz. Hatta bazılarımız akıllı telefonu olmadan tuvalete bile gitmiyor!

Herkes bu hatayı yapıyor! Ne kadar zararlı olduğunu bir bilseniz...

İnanmayacaksınız ama elinizdeki akıllı telefonda, telefonlara oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Bu oran sağlığımızı tehlikeye atabilecek kadar yüksek. Hele bir de elinizde telefonla tuvalete girenlerdenseniz o zaman akıllı telefonunuz tam bir bakteri yuvası haline geliyor.
İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji öğrencileri, cep telefonlarını yakından inceledi ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını fark etti.
Üniversitede yapılan araştırma sonucunda; Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içeçekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor.
Mikropların sağlımızı bozmak için hazır olda beklediği tuvaletlerde, akıllı telefonlar bakteriler için artı bir çekim gücü oluşturuyor. Tuvalete girmeden önce mutlaka cep telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız.
Akıllı telefonunuzun temizliğini ihmal etmemelisiniz. Eğer akıllı telefonunuzu parçalara ayırabiliyorsanız 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon cep telefonu cep telefonunun sağlığa zararları

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Korkusu yüzünden yıllarca böyle yaşadı

Korkusu yüzünden yıllarca böyle yaşadı

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Hayati uyarı: Tüketmeyin!

Hayati uyarı: Tüketmeyin!

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklara 14 yaşından önce telefon alınmamalı!

Bu yaştan önce çocuklara sakın telefon almayın!

Kış aylarında güneş gözlüğü kullanın!

Kış aylarında mutlaka güneş gözlüğü kullanın!

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! İçtiğiniz suya ekleyin

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Suudi Arabistan'dan geldi, İstanbul'da hayatı kabusa döndü

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

Bu virüs cinsel ilişkiyle bulaşıyor! Kansere bile yol açıyor

Dikkat! Cinsel ilişkiye gireyim derken hayatınızdan olmayın

Öksürüğünüz uzun sürüyorsa dikkat!

Uzun sürüyorsa dikkat! Hastalık habercisi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.