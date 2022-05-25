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Herkes bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyor! Höşmerim tatlısı tarifi

25.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peynir hem tek başına hem de yemeklerin içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Peynir kullanılarak yapılan höşmerim tatlısı da ilk duyulduğunda şaşırtsa da yenildiğinde gönülleri fethediyor. En sevilen yöresel lezzetlerden olan höşmerim tatlısını evde oldukça kolay şekilde yapabilirsiniz.

Herkes bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyor! Höşmerim tatlısı tarifi

Peynirin tatlılarda kullanılması hala şaşırtıyor. Tatlıların tadını bozacağı düşünülen peynir aksine tatlılara leziz bir tat katıyor. Peynirli tatlıların arasında bulunan höşmerim tatlısı da eşsiz lezzetlerden. Balıkesir yöresine ait olan höşmerim tatlısı çok az malzeme ile evde basit bir şekilde yapılabiliyor. Höşmerim tatlısı az malzemeli olmasına rağmen enfes bir tada sahip. Bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı peynir mayası
  • 1 su bardağı irmik
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

  • Sütü tencereye alın. Küçük parmağınızın dayanabileceği sıcaklığa getirin. Ilık süte peynir mayasını katın.
  • Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat kadar mayalandırın.
  • Sütün içerisinde tortular oluşunca hazır demektir.
  • Mayalanan peynirin suyunu süzgeçten geçirin.
  • Tencereye suyu süzülen peyniri, irmiği, şekeri ve yumurta sarısını alın. Devamlı olarak karıştırarak pişirin. Höşmerimin renginin sarı olmasını isterseniz yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyebilirsiniz.
  • Pişen tatlınızı dinlendirip tabağa alın. Kaymaklı dondurmayla servis edebilirsiniz
  • Arzuya göre kaymak, dondurma, ceviz kırıkları ve toz tarçınla süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!


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