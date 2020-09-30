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Herkes bu tarifi merak ediyor! İşte MasterChef kuşkonmazlı risotto

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar kuşkonmazlı risotto hazırladı. Oldukça farklı olan kuşkonmazlı risotto yapılışını merak edenler için hazırladık. Şimdiden afiyetler.

Herkes bu tarifi merak ediyor! İşte MasterChef kuşkonmazlı risotto

MasterChef Türkiye'nin her yeni bölümünde oldukça farklı ve görünüşüyle dikkat çeken yemekler hazırlanıyor. Son bölümün yemeği ise kuşkonmazlı risotto oldu. İşte tarifin detayları...

MALZEMELER

5 adet kuşkonmaz taze
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım adet soğan, orta boy, ince küp doğranmış
1 diş sarımsak, ince doğranmış
1 su bardağı arborio pirinci
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2,5 su bardağı su, kaynar
1 adet Et Suyu Bulyon
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı parmesan, rendelenmiş

YAPILIŞI

Kuşkonmazların kenarlarını bıçak yardımıyla temizleyin, kılçıklarını alın. Tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayın ve buzlu suya alın. Küçük doğrayıp kenara alın.
Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğanları ekleyip yumuşayana dek kavurun, sarımsakları ekleyip renk almasına izin vermeden kavurun.
Pirinçleri ekleyin, 2 dakika kavurduktan sonra sirkeli suyu ekleyip buharlaşana dek kavurun. Ateşi azaltıp et suyunu birer kepçe olmak üzere ekleyip sürekli karıştırın, çektikçe ekleyin.
Pirinçler yumuşayıp nişastalarını salınca altını kapatın, kuşkonmaz, tereyağı ve parmesanı ekleyip karıştırın.
Üzerine kuşkonmaz koyup, parmesan serperek servis edin.

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