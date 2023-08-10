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Herkes bunu merak ediyordu! Nelsson gidiyor, Ramos geliyor... Yıldız oyuncunun Galatasaray'a maliyeti belli oldu

10.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'un takımdan ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılı yönetim Nelsson'un alternatifi olarak Sergio Ramos'u belirlemişti. Transfer temaslarını sürdürülürken bu transfere dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Herkes bunu merak ediyordu! Nelsson gidiyor, Ramos geliyor... Yıldız oyuncunun Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen Victor Nelsson'un menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelirken, transferinde kolaylık sağlanması yönünde talepte bulunmuştu.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

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İngiltere Premier Lig devi Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkarırken, yönetim bu transferden minimum 20 milyon euro bekliyor

RAMOS'UN MALİYETİ BELLİ OLDU

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Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı. Şartları araştırılan oyuncunun, minimum 5 milyon euro maliyeti bulunuyor.

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