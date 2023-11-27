Herkes Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! Hakem penaltı dedi, o kazandığı penaltıyı iptal ettirdi... Rakip takım oyuncuları bile onu alkışladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Persepolis mücadelesinde yaptığı hareketle ülkede gündem oldu.

Portekizli oyuncu karşılaşmanın 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Ma Ning penaltı noktasını gösterdi.

PENALTIYI İPTAL ETTİRDİ

Bu düdük sonrası koşarak hakemin yanına giden yıldız oyuncu kararın yanlış olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal ettirdi ve büyük bir Fair-Play örneği sergiledi.

Bu iptal kararı sonrası rakip takım oyuncuları da kendisini bu davranışı sebebiyle alkışladı. 17. dakikada Lajami’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

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