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  4. Herkes Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! Hakem penaltı dedi, o kazandığı penaltıyı iptal ettirdi... Rakip takım oyuncuları bile onu alkışladı

Herkes Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! Hakem penaltı dedi, o kazandığı penaltıyı iptal ettirdi... Rakip takım oyuncuları bile onu alkışladı

27.11.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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Al Nassr Persepolis ile AFC Şampiyonlar Ligi maçında maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz ikinci dakikasında Al Nassr Ronaldo ile penaltı kazanırken, Portekizli yıldız bu karar sonrası hakeme giderek penaltı olmadığını söyleyerek büyük bir Fair-Play örneği sergiledi ve alkış aldı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Persepolis mücadelesinde yaptığı hareketle ülkede gündem oldu.

Portekizli oyuncu karşılaşmanın 2. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Ma Ning penaltı noktasını gösterdi.

PENALTIYI İPTAL ETTİRDİ

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Bu düdük sonrası koşarak hakemin yanına giden yıldız oyuncu kararın yanlış olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal ettirdi ve büyük bir Fair-Play örneği sergiledi.

Bu iptal kararı sonrası rakip takım oyuncuları da kendisini bu davranışı sebebiyle alkışladı. 17. dakikada Lajami’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

İŞTE O ANLAR...


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