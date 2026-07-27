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Herkes devleri bekliyordu! Çorum FK transfer bombasını patlattı

Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında dikkat çeken bir adım attı. Kırmızı-siyahlı ekibin, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'un Uruguaylı golcüsü Luciano Rodriguez ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Genç forvetin performansı da beklentileri artırıyor.

Herkes devleri bekliyordu! Çorum FK transfer bombasını patlattı
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Çorum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Herkes devleri bekliyordu! Çorum FK transfer bombasını patlattı 1

Sözcü'nün haberine göre Çorum FK, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'da forma giyen Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi halinde kırmızı-siyahlılar, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yapmış olacak.

20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Herkes devleri bekliyordu! Çorum FK transfer bombasını patlattı 2

NEOM, Luciano Rodriguez'i geçtiğimiz sezonun başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Uruguaylı futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2030 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Herkes devleri bekliyordu! Çorum FK transfer bombasını patlattı 3

23 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda NEOM formasıyla toplam 31 karşılaşmada görev yaptı. Rodriguez, bu süreçte 6 gol atarken 2 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

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