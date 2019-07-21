Mynet Trend

Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı.

Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.

Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi.
Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü patates yapraklarında yetişen domatese benzer görünümlü bitkilerin "patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş" halidir diyerek zehirli olduğunu bildirdi ve "tüketilmemelidir" dedi.
Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır.
Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domates PATATES Bilecik

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
altı patates üstü domates şeklinde, aşıyla elde edilen bir bitki var.. adı da tomtato..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

Kedinin yılanla kavgası kamerada

Kedinin yılanla kavgası kamerada

İnanılmaz anlar! Bebeklerini camiye bırakan çift güvenlik kamerasına yakalandı

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı isyan

24 yaşındaki gencin cenazesinde pankartlı isyan

23 yıl sonra gelen telefon hayatını değiştirdi

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.