Herkes geleceğini merak ediyordu! Uğurcan Çakır ile anlaşmaya varıldı, imzalar atılıyor

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili spekülasyonlara bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan son noktayı koydu.

Başkan Doğan dün yaptığı açıklamada "Kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. 20 milyon euro teklif gelse bile Fenerbahçe'ye göndermem. Uğurcan da Fenerbahçe'ye gitmek istemez" ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır ile yönetim, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

MAAŞI 2 KATINA ÇIKIYOR

Tecrübeli kalecinin yeni kontratla maaşı 2,5 milyon Euro (yaklaşık 116 milyon TL) olacak.

FENERBAHÇE İDDİALARI TEPKİ ÇEKTİ

Uğurcan’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki söylentiler, Trabzonspor taraftarının büyük tepkisini çekmişti.

İMZALAR ATILIYOR

Yönetimle yapılan görüşmelerde tüm detaylar netleşirken, resmi imzanın kısa sürede atılacağı belirtildi.