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Herkes gitti Arda kaldı! Maç sonunda Galatasaray taraftarının yanına gitti

08.01.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor mağlubiyetinin ardından sahaya geri dönen Arda Turan, Galatasaray tribünlerine giderek taraftarlarla konuştu.

Herkes gitti Arda kaldı! Maç sonunda Galatasaray taraftarının yanına gitti
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇ SONUNDA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Maçın bitmesine 5 dakika kala Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Yönetim istifa ve Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğüyle birlikte protestosuna devam eden taraftarlar stadyumdan çıkmayarak tepkisine devam etti.

MAÇ BİTTİ, ARDA TURAN GERİ GELDİ

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Arda Turan, maçın son düdüğünün ardından Galatasaray tribünlerine giderek taraftarlarla konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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