Herkes gitti Arda kaldı! Maç sonunda Galatasaray taraftarının yanına gitti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇ SONUNDA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Maçın bitmesine 5 dakika kala Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Yönetim istifa ve Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğüyle birlikte protestosuna devam eden taraftarlar stadyumdan çıkmayarak tepkisine devam etti.

MAÇ BİTTİ, ARDA TURAN GERİ GELDİ

Arda Turan, maçın son düdüğünün ardından Galatasaray tribünlerine giderek taraftarlarla konuştu.

