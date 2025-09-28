SPOR

Herkes gol sonrası yaşananları konuşuyor! Arda Güler'in golü sonrası Mbappe'den skandal hareket

Madrid derbisi tarihi bir skora sahne oldu. Atletico Madrid, ilk yarısı 2-2 biten maçta Real Madrid’i 5-2 mağlup ederek rakibine sezonun ilk lig yenilgisini yaşattı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken takımın yıldızları Mbappe, Vinicus ve Bellingham'ın hareketi olay oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
LaLiga’da nefes kesen Madrid derbisinde kazanan Atletico Madrid oldu. İlk yarısı 2-2 berabere tamamlanan dev mücadelede ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren kırmızı-beyazlılar, Real Madrid’i 5-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Real Madrid, bu sezon ligde ilk yenilgisini tatmış oldu.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başlarken derbinin ilk yarısına damgasını vurdu. Milli futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaparak takımını ayakta tutan isim oldu.

SKANDAL HAREKET

Maça dair ilginç detaylardan biri de Arda Güler'in bulduğu golden sonra yaşandı. Gol sevinci için tribüne yönelen Arda Güler'in aksine Mbappe, Vinicus ve Bellingham farklı bir yöne gitti.

O MÜDAHELE ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan ikinci yarıda Arda Güler’in Atletico oyuncusu Nico Gonzalez’e yaptığı müdahale, karşılaşmanın en çok konuşulan anı haline geldi. Hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken, verilen karar İspanya’da büyük tartışma yarattı.

Eski hakemlerden farklı yorumlar geldi. Deneyimli hakem Antonio Mateu Lahoz, pozisyon için “Bana göre penaltı olmamalı. Eğer tehlikeli hareket olarak değerlendirirseniz, ceza sahası içinde dolaylı faul verirsiniz ama asla penaltı olmaz” dedi.

Marca’nın hakem yorumcusu Pérez Burrull ise farklı düşündü: “Bu, dikkatsiz bir hareket. Temas var ve bacağını kaldırarak rakibine çarpıyor. Bu nedenle penaltı kararı doğru ama kırmızı kartlık bir durum değil” ifadelerini kullandı.

'ÖZGEÇMİŞİNE BİR LEKE'

Arda Güler'in performansını İspanya'nın önde gelen gazeteleri Güler'in performansını manşetlerine taşıdı. AS, Güler'i sahanın en iyilerinden biri olarak gösterdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Türk oyuncu, sahadan çıkana kadar Madrid'in en iyilerinden biriydi. Mbappé'ye ilk golü atması için pas verdi. Takımının İkinci golünü kaydetti. Sahanın her yerindeydi, savunmada elinden geleni yaptı... Sorun daha çok, Huijsen veya Carreras gibi bugüne kadar olağanüstü bir performans sergileyen birkaç oyuncunun aniden ortadan kaybolmasıydı."

"Muhteşem bir performans sergiledi, ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Zaman zaman fark yarattı. Sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneği gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasına topları kontrol ediyor, zamanlıyor ve gönderiyor. Buna orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de eklendiğinde, ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan golü yarattı. Tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacağını fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket. Ve özgeçmişine bir leke."

