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Herkes Icardi'den gelecek haber bekliyordu! İtalyanlar Galatasaray'ın ilk transferini duyurdu... Luka Jovic Aslan oluyor!

05.07.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Icardi'den gelecek müjdeli haber beklenirken, bambaşka bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncu Luka Jovic ile anlaştığını iddia etti. İşte detaylar...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde de taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar kadro planlamasını bu yönde yaparken birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

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EL SIKIŞTI

Luka_Jovic

Taraftar Icardi'den gelecek müjdeli haberi beklerken, yönetim bambaşka bir isimle büyük oranda anlaştı. İtalyan basınına göre; Galatasaray Benfica, Real Madrid, Frankfurt gibi dev kulüplerde oynayan ve son olarak Fiorentina'nın yolunu tutan Luka Jovic ile el sıkıştı.

YILLIK 2,5 MİLYON...

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İddialara göre Galatasaray’ın yıllık 2,5 milyon Euro'ya Jovic ile anlaşmaya varırken, transfer ücreti olarak 7 milyon Euro teklif edildi. Sırp futbolcunun menajeri Fali Ramadani ise 25 yaşındaki forvetin 8 milyon Euro'ya Galatasaray’a transfer olmasını sağlamaya çalışıyor.

YARISI REAL MADRID'E...

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8 milyon Euro'luk ücretin ödenmesi durumunda Luka Jovic’in mevcut sözleşmesi nedeniyle Fiorentina sadece 4 milyon Euro elde edecek. 8 milyon Euro'nun bir diğer yarısını alan ekip ise Real Madrid olacak.


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