Herkes kapalı kapılar ardında neler olduğunu merak ediyordu! Dünyanın en seçkin seks kulüplerinden biri hakkında konuştu

SNCTM, 2013 yılında Beverly Hills, California'da kurulmuş bir Amerikan seks kulübüdür. Dünyanın en seçkin seks kulüplerinden biri olarak bilinen bu kulüpte kapalı kapılar ardında neler olduğu merak konusuydu. Genel müdürü Artés Daily Star gazetesine kulübün merak edilenlerine dair özel olarak konuştu.

BAŞVURU SÜRECİ MÜHİM

SNCTM'nin dünyanın en seçkin erotik kulüplerinden biri haline geldiğini anlatan Artés, kulübü bu kadar özel yapan şeyin aslında başvuru süreci olduğunu söyledi. Kulüpteki bir etkinliğe katılmak için konukların başvuru formu doldurması ve onay için fotoğraf sağlaması gerektiğini ekledi. Tüm gönderimlerin gizli olduğuna da dikkat çekti.

DEĞERLİ BİREYLER

Başvuru formlarının yüksek düzeyli konukların seçilmesi için Dominus Konseyi tarafından incelendiğini ve başvuru sahiplerinin, suare biletleri veya üyelik satın almaya davet edilmek için SNCTM'nin profesyonellik, itibar ve estetik kriterlerini karşılaması gerektiğini söyleyen Robert, üyelerin saygılı, çekici, benzer görüşlere ancak farklı geçmişlere sahip oldukça değerli bireyler olduklarını anlattı.

GARANTİ SAĞLIYOR

"Zorlu başvuru ve mülakat süreci, tamamen uyumlu, seçilmiş bir kalabalığı garanti eder. SNCTM, cinsel yönelimden bağımsız olarak, üyelere tam bir anonimlik içinde en derin arzularını keşfetmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için güvenli bir alan sağlamak amacıyla her zaman var olmuştur." dedi.

KADINLARA ÜCRETSİZ

Herhangi bir erkeğin katılması için en az yılda 12.500 dolara mal olan Aurum düzeyinde bir üyelik gerekli. Dünya çapında sadece 20 kişiye sunulan Dominus üyeliğinin maliyetinin ise 75.000 dolar. Ayrıca bir kerelik 1 milyon dolar ödeme gerektiren bir Violet Key üyeliği de var. Kadınlar ise davetli listesine kabul edilirlerse herhangi bir üyelik satın almadan katılabiliyor ve bu farklılığın sebebi SNCTM'nin her zaman zeki ve ilgi çekici kadınları desteklemesi.

Kulüp, üyeleri ve misafirleri için maskeli balolara, havuz partilerine, ve akşam yemeği etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunların tümü, katılımcıların ya katılmalarına ya da sadece izleyici olarak hareket etmelerine olanak tanıyan etkinlikler.

ALTIN KURAL: RIZA

Robert, SNCTM'deki altın kuralın rıza olduğunu ve her zaman dokunmadan önce sorulduğunu anlattı. Kişisel keşif için güvenli ortamı korumak amacıyla, tüm üyeler ve misafirlerden edep ve saygı içinde hareket etmelerinin beklendiğini söyledi. Seks kulübünün gizlilik üzerine kurulu olduğunu söyleyen adam, içeride fotoğraf çekilmesine izin verilmediğini anlattı.

'SANAT'

Robert ayrıca tanık olduğu daha ilginç şeylerden bazılarını paylaştı. “Daha maceracı misafirlerimizden bazılarının zaman zaman elektrikle oynadığını gördüm” dedi. Misafirlerin büyüleyici insanlar olduğunu söyleyen adam, zaman zaman aralarında Gwyneth Paltrow ve Bill Maher gibi ünlü isimlerin de olduğunu anlattı. Yarattıkları zenginlik ve ham cinsellik ortamının bir sanata dönüştüğünü ve bu sanatta ustalaştıklarını söyleyen Robert, ortaya çıkan şeyin ünlü oldukları şey olduğunu söyledi.



