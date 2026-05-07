Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi!

Galatasaray deplasmanı öncesi Antalyaspor’da “okunmuş su” iddiaları gündem yarattı. Sosyal medyadaki paylaşım sonrası başlayan tartışmaya kulüp başkanı Rıza Perçin de katıldı ve uygulamayı savundu.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir tartışma gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası kırmızı-beyazlı kulüpte “okunmuş su” iddiaları konuşulmaya başlandı.

Ligde 29 puanla düşme hattında bulunan Antalyaspor’da tartışmanın fitilini eski bir kulüp çalışanının yaptığı paylaşım ateşledi. Paylaşımda takım kafilesine dualar okuması için bir kişinin dahil edildiği ve okunmuş suyun stat zeminine serpildiği öne sürüldü.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Siz gerçekten delirdiniz mi, stres kaynaklı ne yaptığınızı bilemez duruma mı geldiniz? Her iç saha ve deplasmana bir hoca efendiyi sırf okusun üflesin diye kafileye dahil etmek de nedir? Yetinmeyip kulübün aracıyla getirip götürdüğünüz bir kadına para karşılığında suya okutup üfletmek, okuduğu suyu stadın zeminine serpmek de nedir?"

Gündem yaratan iddiaların ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perçin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Bizim aramızda her görüşten, her inanıştan arkadaş var. Herkesin bir hacısı, bir hocası olabilir. Ben de konuyu araştırdım. Elbette zor bir süreçten geçiyoruz. Dua okuyan hocamız da olabilir. Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda!"

