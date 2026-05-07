SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

'İstiyorlarsa bırakırım' demişti! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için açıklama geldi

Kupada Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta tribünlerin hedefindeki isim Sergen Yalçın oldu. Deneyimli teknik adamın geleceği tartışılırken, yönetimden “Yolumuza devam edeceğiz” mesajı geldi.

'İstiyorlarsa bırakırım' demişti! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için açıklama geldi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermiş, tribünlerden su şişesi atılmış ve deneyimli çalıştırıcı istifaya davet edilmişti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

İstiyorlarsa bırakırım demişti! Beşiktaş tan Sergen Yalçın için açıklama geldi 1

Öte yandan A Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun transfer planlamasının ise Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde sürdürüldüğü öğrenildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi!Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi!
Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanetHerkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.