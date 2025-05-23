Herkes merak ediyordu... Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluk sonrası Ali Koç Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken haftalardır beklenen Aziz Yıldırım - Ali Koç görüşmesi gerçekleşti.

KONUŞULANLAR ORTAYA ÇIKTI

İkili Aziz Yıldırım'ın ofisinde bir görüşme gerçekleşirken, dev zirvede konuşulanlar da ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

Sabah'ın haberine göre Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul için neden eylül ayında karar kıldığını Aziz Yıldırım'a anlattı.

TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Aziz Yıldırım da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi konusunda Ali Koç'a tavsiye verdi. Ali Koç'un kongreyi eylül ayında yapmakta ısrarcı olduğu aktarıldı.