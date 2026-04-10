Herkes merakla bekliyordu! Milli Takım marşı için açıklama geldi: Kalple yazdım

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma başarısının ardından Türkiye’de milli marş ve şarkı tartışmaları yeniden gündeme taşındı. 2022 yılındaki 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını yazan Tarkan'a mesajlar yağmaya devam ederken birçok sanatçı da bu konuda harekete geçmişti.

SİNAN AKÇIL’DAN MARŞ SİNYALİ

Sinan Akçıl, kendisine yöneltilen mesajların ardından “2026 Dünya Kupası ‘şarkı savaşları’ başlar yakında, iyi olan kazansın” sözleriyle milli takım için marş hazırlama fikrine sıcak baktığını ifade etmişti. Sürece dair bir diğer dikkat çeken isim ise Rafet El Roman oldu. Ünlü sanatçı, milli takım için marş yazabileceğinin sinyalini vermişti.

“GERÇEK KALPLE YAZDIM”

Beklenen açıklama ise Sinan Akçıl’dan geldi. Milli takım için marş hazırladığını duyuran Akçıl, ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Ortalıkta dolaşan marşlardan hiç biri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın:) zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka(Suno) ürünü, ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır.."