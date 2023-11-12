Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıyor! Atılay Uluışık'a bir de şimdi bakın! 'Kabullendim artık'

Bizimkiler dizisi 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından biriydi. Bir apartman hikayesini anlatan dizi, Türk aile yapısını yansıtması ve sıcak sohbetleri ile çok sevilmişti. Dizideki Ali karakteri de dikkat çeken isimlerden biriydi. Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Ali afacan tavırlarıyla herkesi beğenisini toplamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uluışık, yıllar sonra ortaya çıktı.

BİZİMKİLER'İN EN SEVİLEN İSİMLERİNDENDİ

Türk dizi tarihinin usta isimlerini kadrosunda bulunduran dizide Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Atılay Uluışık, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Meral Çetinkaya, Erdinç Dinçer, Hikmet Karagöz, Savaş Yurttaş, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Güler Ökten, Ali Uyandıran, Erdoğan Tuncel, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cezmi Baskın duayen oyuncular rol aldı.

1989 2002 yılları arasında yayınlanan ve en uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan Bizimkiler, birçok oyuncuya sektörün kapısını açtı.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Ali olmuştu. Ali'yi canlandıran Atılay Uluışık diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Başarılı dizi 13 sene sürdü ve Uluışık dizi bittiğinde 25 yaşındaydı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Dönem dönem farklı projelerde rol alsa da akıllarda Bizimkiler Ali olarak kalan Atılay Uluışık, son haliyle şaşırttı.

Değişmediği ve sadece yaş aldığı görülen başarılı oyuncuya 'Ali hala aynı Ali', 'Bir insan hiç mi değişmez', 'Sen gönlümüzün Ali'sisin' gibi yorumlar geliyor.

Uluışık geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kendisine hala Ali denmesiyle ilgili, 'Kabullendim artık. Alıştım sanırım. Ali dediklerinde dönüp bakıyorum. Ali'yi unuttamadım.' demiştir.

MESLEK HAYATI

“Bizimkiler” dizisinde rol almaya başlamadan önce Şehir Tiyatroları’nda da oynayan olan Uluışık, 6 yaşında TRT’de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de oynadı.

Uzun bir aradan sonra Uluışık, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırdı.

2013 yılında Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönetiği “Soğuk” adlı sinema filminde Azer karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Kara Para Aşk” dizisinde Ege karakterine hayat verdi.

Uluışık son olarak, TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Sermet karakterini canlandırmıştı.









