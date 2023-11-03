Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı

Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile 3 yıl evli kaldıktan sonra 2019'da boşanmış bu ayrılığın ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı. Bu ayrılığın ardından ise uzun süre özel hayatında sessizliğini koruyan ünlü isim şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.

Güzel oyuncu, aradığı aşkı sonunda buldu. Eyüboğlu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fikret Fekeli karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Palalı ile aşk yaşamaya başladı.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ezgi Eyüboğlu şimdi de estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkesin doğal güzel sandığı Eyüboğlu'nun eski halini görenler çok şaşırdı.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ezgi Eyüboğlu'nun eski haline; ''Göz kapağı ve dudak kesinlikle yapılmış', 'Masumiyetini kaybetmiş', 'Doğal sanıyordum', 'Sende mi Ezgi?' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu. Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı.

Eğitimine devam ederken oyuncu olmak için ajansa kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı. Sonra 2011 yılında atv'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı. Böylece oyunculuğa tam anlamıyla giriş yapmış oldu.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun rolüyle ünlendi.







