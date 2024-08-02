Herkes onu merak etmişti... Kızılcık Şerbeti'ndeki gizemli kadın bakın kimmiş!

MYNET- Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümüyle uzun süre gündemde kalmıştı. Dizinin son bölümünde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen gibi isimler projeye veda etmişti.

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda yeni isimler dahil olacak. Bu isimlerden biri de son bölümde sadece sesini duyduğumuz o gizemli kadın...

HERKES ONU MERAK ETMİŞTİ!

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakterinin gerçek yüzünün ortaya çıktığı o sahne merak uyandırmıştı. Koltuğa oturan ancak yüzü gösterilmeyen gizemli kadın Giray’a “Gitti mi Doğa sence inanmış mıdır?” diye sormuştu. Giray ise, “Yaptığın yemekleri çok beğendi” diyerek yanıt vermişti.

O İSİM KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 23 Ağustos’ta sete çıkacak olan Ketche’nin yönettiği dizinin kadrosuna Şebnem Dönmez katıldı. Dönmez, “Heves” rolüyle Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves'e hayat verecek.