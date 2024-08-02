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Herkes onu merak etmişti... Kızılcık Şerbeti'ndeki gizemli kadın bakın kimmiş!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 15:01
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle uzun süre gündemde kalmıştı. Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizinin kadrosuna yeni isimlerde eklenmeye başlandı. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki gizemli kadın da sonunda belli oldu.

MYNET- Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümüyle uzun süre gündemde kalmıştı. Dizinin son bölümünde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen gibi isimler projeye veda etmişti.

DOĞA GİRAY

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda yeni isimler dahil olacak. Bu isimlerden biri de son bölümde sadece sesini duyduğumuz o gizemli kadın...

gizemli kadın

HERKES ONU MERAK ETMİŞTİ!

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakterinin gerçek yüzünün ortaya çıktığı o sahne merak uyandırmıştı. Koltuğa oturan ancak yüzü gösterilmeyen gizemli kadın Giray’a “Gitti mi Doğa sence inanmış mıdır?” diye sormuştu. Giray ise, “Yaptığın yemekleri çok beğendi” diyerek yanıt vermişti.

şebnem dönmez

O İSİM KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 23 Ağustos’ta sete çıkacak olan Ketche’nin yönettiği dizinin kadrosuna Şebnem Dönmez katıldı. Dönmez, “Heves” rolüyle Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves'e hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti
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