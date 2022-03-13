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  4. Herkes sevinirken o ağladı! Ukraynalı Andriy Yarmolenko golü attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı

Herkes sevinirken o ağladı! Ukraynalı Andriy Yarmolenko golü attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı

13.03.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Ukraynalı Andriy Yarmolenko, Aston Villa'ya attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle duygulanan Yarmolenko, sosyal medyada gündem oldu.

Herkes sevinirken o ağladı! Ukraynalı Andriy Yarmolenko golü attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı
Andriy Yarmolenko

Andriy Yarmolenko

UKR Ukrayna
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: West Ham United
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İngiltere Premier Lig'de yine gündem yaratan bir olay yaşandı. Ukraynalı Andriy Yarmolenko attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ VE AĞLADI

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı nedeniyle kulübünden izin isteyen Ukraynalı milli futbolcu Yarmolenko, çıktığı ilk maçta attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süredir izinli olduğu için forma giyemeyen yıldız oyuncu dizlerinin üstüne çökerek duygusal anlar yaşadı. Takım arkadaşlarının da yanına gelip destek vermesinin ardından tribünler alkışla Yarmolenko'nun yanında oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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