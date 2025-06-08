Herkes takımda kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Fenerbahçe'de Cenk Tosun için karar verildi

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transferiyle gündem olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli ekipte beklediği forma şansını bulamadı.

Japon kulübü Urawa Red Diamonds’a transferi gündeme gelen deneyimli golcü, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle daha önce vedaya izin alamadı. Ancak Fenerbahçe’de yaşanan ve beklenen ayrılıkların ardından Cenk’in daha fazla süre alabileceği konuşuluyor.

YÖNETİMDEN TRANSFER KARARI

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için yönetim, transferde kolaylık sağlama sözü verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.