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Herkes takımda kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Fenerbahçe'de Cenk Tosun için karar verildi

Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Cenk Tosun'un bu sezon takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken tecrübeli yıldız için karar verildi. İşte detaylar...

Herkes takımda kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Fenerbahçe'de Cenk Tosun için karar verildi
Berker İşleyen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz yaz Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transferiyle gündem olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli ekipte beklediği forma şansını bulamadı.

Japon kulübü Urawa Red Diamonds’a transferi gündeme gelen deneyimli golcü, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle daha önce vedaya izin alamadı. Ancak Fenerbahçe’de yaşanan ve beklenen ayrılıkların ardından Cenk’in daha fazla süre alabileceği konuşuluyor.

YÖNETİMDEN TRANSFER KARARI

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Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için yönetim, transferde kolaylık sağlama sözü verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Cenk Tosun son dakika fenerbahçe
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