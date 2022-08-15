Herkes tarifini isteyecek! Nefis köstebek pasta tarifi, Köstebek pasta nasıl yapılır?

Köstebek pastası birçok kişiyi çocukluğuna götüren tatlar arasında yer alıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu pasta enfes bir lezzete sahip. Hafif tadı ve güzel görünüşüyle herkesin denemesi gereken bu pastanın nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Malzemeler

Kek malzemeleri:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 kabartma tozu

1 vanilya

Krema için:

1 poşet krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İçine;

4 adet muz

Malzemeler

Yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı kaplara alınır.

Şekerin yarısı beyaza yarısı sarıya eklenir.

Yumurta akını köpürüp koyu bir kıvam olana kadar mikserle çırpılır.

Yumurta sarısı şeker eriyene kadar çırpılır.

İçine sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir.

Un, kabartma tozu, vanilya ve kakao tel süzgeçte elenerek karışıma ilave edilir.

Mikserle iyice çırpılır.

Köpürttüğümüz yumurta akı karışıma ilave edip spatula yardımıyla alttan üste söndüremeden karıştırılır.

Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirilir ve karışım kalıba dökülür.

170 derece önceden ısıtılmış fansız alt üst kısmı yanan fırında 45 dakika pişirilir.

Krema için şanti, toz krema ve süt bir kap içerisinde mikserle karıştırılarak hazırlanır ve en son damla çikolatalar eklenir. Kaşık yardımıyla karıştırılır.

Kek soğuyunca kenarı havuz gibi kesilip kaşık yardımıyla yarıya kadar oyulur.

Muzlar uzunlamasına kesilip içini doldurulur.

Üzerine krema kubbe olacak gibi doldurulur.

İçimden çıkan kek parçaları robottan geçirilip üzerine dökülür.

Kek parçaları ve krema fazla gelebilir, fazlasını kup bardağına koyarak küçük porsiyon tatlı hazırlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



