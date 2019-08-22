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Herkes telefona sarıldı! İşte o an

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ÜN gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Of sahilinde bir araya geldi.

Serdar Doğan, pilotluğunu yaptığı F-16 ile Trabzon Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Of semalarında akrobatik hareketler sergiledi.

GÖSTERİYİ TELEFON VE FOTOĞRAF MAKİNELERİYLE KAYDETTİLER

Sahilde kayalıkları dolduran vatandaşlar, gösteriyi beğeniyle izledi. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Gösteriyi Of Kaymakamı Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da izledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK Trabzon Of

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