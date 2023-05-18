Herkes ters köşe! Inter transferi iptal... Merih Demiral'ın yeni adresi şaşkına çevirdi

Atalanta'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Gian Piero Gasperini ile yaşadığı tartışma nedeni ile takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli yıldızın Inter'e olan transferinin iptal olması nedeniyle tecrübeli hoca ile arası bozuldu. Tesislerde yaşanan sözlü tartışma iki taraf arasındaki ipleri kopardı.

MILAN YOLCUSU

Daha önce Inter ile anlaşan ama hocasının izin vermemesi sebebi ile Atalanta'da kalan Merih, akabindeki süreçte ise Atalanta çalıştırıcısı Gasperini ile büyük bir tartışma yaşamış ve süreç tatsız ilerlemişti. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Atalanta'dan ayrılmaya sıcak bakan Merih, Milan ile daha şimdiden ön anlaşma yaparak futbolseverleri şaşırttı ve Inter ihtimalini de şu an için rafa kaldırdı.

Milan'ın yapılanma sorumlusu Paolo Maldini'nin incelikle yürüttüğü önemli organizasyon, Merih için önümüzdeki yaz nerede olacağını resmen belirlemiş durumda.

MILAN'DA YAPILANMA

Geçen sezondan sonra bu yıl Serie A'da aradığını bulamayan İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'ne de yarı finalde veda etmişti. Takımın yaş ortalamasını düşürmeyi ve yetenek kalibresini artırmayı planlayan yönetim, Merih Demiral gibi potansiyelli isimlere yatırım yapmak ve Avrupa'da kupa kazanmak istiyor.

