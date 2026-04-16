Herkes ters köşe oldu! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışması sürüyor. TFF’de yabancı hakem için kararını verirken, iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken, gözler kritik maçta düdük çalacak hakeme çevrildi. 26 Nisan’daki dev randevu öncesi en çok tartışılan başlık ise yabancı hakem ihtimali oldu.

YERLİ HAKEM OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden gelen son bilgiler, derbide yabancı hakem görev yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. TFF Yönetim Kurulu’nun son toplantısında bu konunun hiç gündeme gelmemesi, yerli hakem seçeneğini daha güçlü hale getirdi.

Öte yandan yetkililer, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebiyle resmi bir başvuruda bulunmadığını da belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN İSİM...

Dev karşılaşmayı yönetmesi beklenen isimler arasında Halil Umut Meler öne çıkıyor. İki takım arasında oynanan son derbide de görev alan Meler, Süper Lig’de son olarak 5 Nisan’daki Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çaldı.

Bir diğer güçlü aday ise Yasin Kol. Bu sezon önemli karşılaşmalarda görev verilen Kol, son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini yönetmişti.

SON KARAR BEKLENİYOR

Meler’den önceki son dört derbide Yasin Kol, Cihan Aydın, Vincic ve Atilla Karaoğlan görev aldı. Kritik mücadele öncesinde açıklanacak yeni hakem atamaları, 26 Nisan’daki derbide kimin sahada olacağını büyük ölçüde netleştirecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
