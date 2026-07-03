Herkes yanlış, tek doğru biziz! Dünya Kupası'ndaki deprem Türkiye'ye uğramadı

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece saha içindeki mücadelelerle değil, turnuvaya erken veda eden dev ülkelerin yaşadığı yönetimsel depremlerle de tarihe geçiyor. Beklentilerin altında kalan futbol devleri, faturayı teknik heyet ve federasyon yönetimlerine keserek radikal temizlik düğmesine bastı.

ALMANYA'DA NAGELSMANN DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Almanya'da beklenen hamle geldi. Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yaptığı resmi açıklamayla genç teknik adam Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Panzerler, turnuvaya erken vedanın ardından yeni bir yapılanma için kolları sıvadı.

DÜNYA KUPASI'NDA ERKEN VEDA EDENLERDE İSTİFA FIRTINASI

Dünya Kupası'nda hüsran yaşayan tek ülke Almanya değil. Turnuvadan elenen birçok ülkede kelimenin tam anlamıyla bir "istifa dalgası" yaşanıyor:

Hollanda & Çekya & Ekvador: Turnuvaya veda edilmesinin hemen ardından üç ülkenin de teknik direktörleri görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan: Başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Federasyon Başkanı, görevini bıraktığını duyurarak radikal bir adım attı.

Güney Kore: İstifa eden teknik direktör, ülkede adeta infial yarattı. Havaalanında sert protestolarla karşılanan çalıştırıcının görüntülerine, bazı Güney Kore televizyon kanalları yüzünü sansürleyerek yer verdi.

TÜRKİYE'DE İSE HER ŞEY YOLUNDA!

Küresel çaptaki bu istifa fırtınasına karşın, A Milli Futbol Takımımızda ise tam tersi bir sakinlik hakim. 2026 Dünya Kupası'nda büyük umutlarla yer alan ancak gruplardan çıkmayı başaramayarak turnuvaya erken veda eden Türkiye'de, şu ana kadar ne teknik heyet ne de federasyon kanadından herhangi bir istifa veya sorumluluk alma açıklaması gelmedi. Bu durum, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında "Dünya devleri radikal kararlar alırken bizde neden hiçbir şey değişmiyor?" sorusunu beraberinde getirdi.