Herkesi gözyaşlarına boğmuştu! Survivor Merve Aydın'ın oğlu ve eşiyle buluştuğu anlar duygulandırdı

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunu esnasında sakatlanarak diskalifiye olan Merve Aydın, o görüntülerde 'Anne' haykırışlarıyla izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Sakatlığının ardından hem arkadaşları hem de milyonlar tarafından destek alan başarılı sporcu Türkiye'ye geri döndü.

HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU

Aşil tendonunun koptuğunu söyleyen ve çığlıklarıyla adayı inleten Merve, haykırışlarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun yanına gelmesiyle birlikte Merve'nin ilk muayenesi parkur ortasında yapıldı.

Doktorun muayene yaptığı esnada, "Aşilim koptu Serhad abi. Ben sporcuyum bilmiyor muyum?" sözleriyle herkesi üzdü. Daha sonrasında daha büyük bir duygusal yoğunluk yaşamaya başlayan Merve Aydın, 2021 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesi Nilüfer Aydın için haykırdı. Merve, "Anne sana söz verdim anne. Buradan gidemem." sözleriyle herkese duygusal dakikalar yaşattı.

TÜRKİYE'DE TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Türkiye'ye döndüğü esnada ailesi ve sevenleri tarafından havalimanında tezahüratlarla karşılanan Merve Aydın duygusal anlar yaşadı.

Eşini ve oğlunu gördüğü esnada sevinçten çılgına dönen Merve Aydın, minik oğluyla bol bol kucaklaştı.



