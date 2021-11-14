Haşhaşın lezzetini ve faydalarını sofralarınıza taşıyarak herkesi mest edecek 3 farklı tarif

Haşhaşın faydalarını ve lezzetini sevdiklerinizle oturduğunuz, iştah açan sofralara taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, herkesin çok seveceği 3 haşhaşlı tarif...
MALZEMELER
Hamuru için;
2 su bardağı un
3 yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı haşhaş
Yarım su bardağı portakal suyu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Şerbeti için;
2.5 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye su ve toz şekeri koyup karıştırın.
Kaynadığında içerisine limon suyunu ekleyerek bir iki dakika daha pişirin. Şerbeti soğumaya bırakın.
Bir kabın içerisinde yumurtaları ve toz şekeri çırpın.
Karışıma yoğurt, portakal suyu ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.
İrmik, haşhaş, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi ve vanilini ekleyerek iyice karıştırın.
Unu da karışıma yavaşça ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın.
Harcı fırın tepsisine yayın ve ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Revaniyi fırından aldıktan sonra üzerine soğuk şerbetinizi dökün.
MALZEMELER
1 demet roka
1 demet tere
100 gr parmesan peyniri
100 gr nar
100 gr ceviz
50 gr haşhaş
2 portakal
1 limon
Tuz
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Yeşillikleri doğrayın.
Nar ve ceviz ekleyerek karıştırın.
Bir kapta yoğurt, haşhaş, zeytinyağı, limon ve tuzu harmanlayın.
İki karışımı birleştirerek iyice karıştırın.
Üzerine dilimlediğiniz portakalı ve parmesan peynirini ekleyin.
MALZEMELER
1 su bardağı tam buğday unu
1 tatlı kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı haşhaş tohumu
6 yemek kaşığı krema
Üzeri için;
Süt
HAZIRLANIŞI
Un, toz şeker ve bir tutam tuzu bir kasede karıştırın.
Diğer malzemeleri ekleyerek sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru ince olacak şekilde açın.
Hamurdan yuvarlak parçalar kesin.
Parçaları fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine süt sürdükten sonra az miktar deniz tuzu serpin.
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