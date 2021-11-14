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Haşhaşın lezzetini ve faydalarını sofralarınıza taşıyarak herkesi mest edecek 3 farklı tarif

13.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anavatanı Doğu Akdeniz olan haşhaş, gelincikler familyasından bir bitki. Bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendiren haşhaş, vücuttaki kan akışını da düzenliyor. Genellikle börek, poğaça gibi hamur işleri tariflerinde kullanılan haşhaş ile farklı lezzetler ortaya çıkarmak mümkün. Hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katan haşhaş ile yapabileceğiniz tarifleri sizin için derledik.

Haşhaşın lezzetini ve faydalarını sofralarınıza taşıyarak herkesi mest edecek 3 farklı tarif

Haşhaşın faydalarını ve lezzetini sevdiklerinizle oturduğunuz, iştah açan sofralara taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, herkesin çok seveceği 3 haşhaşlı tarif...

HAŞHAŞLI REVANİ

MALZEMELER

Hamuru için;

  • 2 su bardağı un

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı haşhaş

  • Yarım su bardağı portakal suyu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbeti için;

  • 2.5 su bardağı su

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 4-5 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye su ve toz şekeri koyup karıştırın.

  • Kaynadığında içerisine limon suyunu ekleyerek bir iki dakika daha pişirin. Şerbeti soğumaya bırakın.

  • Bir kabın içerisinde yumurtaları ve toz şekeri çırpın.

  • Karışıma yoğurt, portakal suyu ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

  • İrmik, haşhaş, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi ve vanilini ekleyerek iyice karıştırın.

  • Unu da karışıma yavaşça ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın.

  • Harcı fırın tepsisine yayın ve ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

  • Revaniyi fırından aldıktan sonra üzerine soğuk şerbetinizi dökün.

  • Şerbetini çekince servis edin.

HAŞHAŞLI ROKA SALATASI

MALZEMELER

  • 1 demet roka

  • 1 demet tere

  • 100 gr parmesan peyniri

  • 100 gr nar

  • 100 gr ceviz

  • 50 gr haşhaş

  • 2 portakal

  • 1 limon

  • Tuz

  • Zeytinyağı

  • 100 gr yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Yeşillikleri doğrayın.

  • Nar ve ceviz ekleyerek karıştırın.

  • Bir kapta yoğurt, haşhaş, zeytinyağı, limon ve tuzu harmanlayın.

  • İki karışımı birleştirerek iyice karıştırın.

  • Üzerine dilimlediğiniz portakalı ve parmesan peynirini ekleyin.

  • Salatanıza kıyılmış ceviz ve haşhaş serpiştirerek servis edin.

HAŞHAŞ TOHUMLU BİSKÜVİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 tatlı kaşığı pudra şekeri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

  • 6 yemek kaşığı krema

  • Tuz

Üzeri için;

  • Süt

  • Deniz tuzu

HAZIRLANIŞI

  • Un, toz şeker ve bir tutam tuzu bir kasede karıştırın.

  • Diğer malzemeleri ekleyerek sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Hamuru ince olacak şekilde açın.

  • Hamurdan yuvarlak parçalar kesin.

  • Parçaları fırın tepsisine dizin.

  • Üzerlerine süt sürdükten sonra az miktar deniz tuzu serpin.

  • Isıttığınız 150 derece fırında 30 dakika pişirin.
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