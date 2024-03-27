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  4. Herkesin merak ettiği soruya cevap verdi! Lionel Messi'den emeklilik itirafı

Herkesin merak ettiği soruya cevap verdi! Lionel Messi'den emeklilik itirafı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 13:17
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Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, verdiği bir röportajda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik ile ilgili düşüncesi sorulan Messi, "Artık performans gösteremediğimi, keyif almadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum" dedi. İşte o sözler...

Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barcelona'dan ayrılmasının ardından o dönem Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, "PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da çok iyi gidiyordum ve orada kalmayı planlıyordum. Ayrılmaya hazır değildim, her şey çok hızlı gelişti. Hayatımı kısa sürede yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Başka bir ligi, başka bir kulübü, yeni bir soyunma odasını tanımam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK SÖZLERİ

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36 yaşındaki Messi, emeklilik düşüncesiyle ilgili, "Artık performans gösteremediğimi, keyif almadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştirim, ne zaman iyi oynadığımı, ne zaman kötü oynadığımı bilirim. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden atacağım. Kendi iyi hissederse, her zaman yarışmaya devam etmeye çalışacağım çünkü sevdiğim ve nasıl yapılacağını bildiğim şey bu." dedi.

"ŞAMPİYON OLMASAYDIK BIRAKIRDIM"

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Emeklilik sonrasını şu an için düşünmediğini söyleyen Arjantinli yıldız, Katar'daki Dünya Kupası zaferi için, "Bizim için, ailelerimiz ve tüm ülke için dünya şampiyonu olmak büyüleyiciydi ve ömür boyu bizimle kalacak. Şampiyon olmasaydık milli takımı bırakırdım ama neyse ki şampiyon olmayı ve Arjantin'e bir şampiyonluk daha kazandırdık" sözlerini sarf etti.

2023 yılından bu yana Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin MLS temsilcisiyle sözleşmesi Aralık 2025'te sona eriyor.

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