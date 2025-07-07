Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı'nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmamışken golcü isim için flaş gelişmeler yaşandı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 50+5 milyon Euro teklif etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise, Victor Osimhen, Juventus'un teklifini reddederken Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Şu anda yalnızca sözleşmenin 3 ya da 4 yıllık olması konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen ile 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle anlaşmaya varması sonrası resmi imza için artık top Napoli'de.
Tüm bunlar yaşanırken Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı olarak bilinen gazeteci Buchi Laba, X platformundan yaptığı paylaşımda, Osimhen'in Galatasaray'a 'evet' dediği ve Galatasaray ile Napoli, oyuncunun serbest kalma maddesinin ödenmesi için görüşmeleri yürüttüğünü dile getirdi.
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