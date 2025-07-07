Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı'nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmamışken golcü isim için flaş gelişmeler yaşandı.

TARİHİ TEKLİF

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 50+5 milyon Euro teklif etti.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise, Victor Osimhen, Juventus'un teklifini reddederken Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Şu anda yalnızca sözleşmenin 3 ya da 4 yıllık olması konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen ile 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardı.

TOP NAPOLI'DE

Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle anlaşmaya varması sonrası resmi imza için artık top Napoli'de.

YAKIN ARKADAŞINDAN 'EVET' DEDİ İDDİASI

Tüm bunlar yaşanırken Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı olarak bilinen gazeteci Buchi Laba, X platformundan yaptığı paylaşımda, Osimhen'in Galatasaray'a 'evet' dediği ve Galatasaray ile Napoli, oyuncunun serbest kalma maddesinin ödenmesi için görüşmeleri yürüttüğünü dile getirdi.