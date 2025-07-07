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Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı'nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu!

Galatasaray'da heyecanla beklenen Victor Osimhen transferinde düğüm çözüldü. Sarı-Kırmızılılar tüm şartları zorladığı Nijeryalı golcüde büyük bir yol kat ederken yıldız isim Sarı-Kırmızılılar'a 'evet' dedi. Yönetimin oyuncu ile büyük oranda anlaşırken sözleşme detayları da belli oldu.

Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı'nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu!
Berker İşleyen

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in geleceği halen netlik kazanmamışken golcü isim için flaş gelişmeler yaşandı.

TARİHİ TEKLİF

Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu! 1

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 50+5 milyon Euro teklif etti.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu! 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise, Victor Osimhen, Juventus'un teklifini reddederken Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Şu anda yalnızca sözleşmenin 3 ya da 4 yıllık olması konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen ile 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardı.

TOP NAPOLI'DE

Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu! 3

Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle anlaşmaya varması sonrası resmi imza için artık top Napoli'de.

YAKIN ARKADAŞINDAN 'EVET' DEDİ İDDİASI

Herkesin merakla beklediği Osimhen transferinde düğüm çözüldü! En yakın arkadaşı Nijeryalı nın kararını açıkladı... Sözleşme şartları bile belli oldu! 4

Tüm bunlar yaşanırken Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı olarak bilinen gazeteci Buchi Laba, X platformundan yaptığı paylaşımda, Osimhen'in Galatasaray'a 'evet' dediği ve Galatasaray ile Napoli, oyuncunun serbest kalma maddesinin ödenmesi için görüşmeleri yürüttüğünü dile getirdi.

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