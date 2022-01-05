Hersek Lagünü'nde "nadir tür" kadife ördek gözlemlendi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239'a çıktı.
Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve konuk kuş gözlemcilerince lagünde yapılan çalışmada, korunma statüsü kırmızı listede "hassas" (VU vulnerable)" kriterinde olan kadife ördek kaydedildi.
Bu tespitle, lagündeki kuş türü sayısı 239'a yükseldi.
Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de nadir görülen, Marmara Denizi'nde en son 1917'de görülen, ülkemizde daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını ziyaret eden kadife ördek (melanitta fusca), Hersek Lagünü'nde gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır." ifadesini kullandı.
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