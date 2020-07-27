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Hersek Sanayi Sitesi masaya yatırıldı

YALOVA HABERLERİ  | 27.07.2020 09:01 | Son Güncelleme

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Hersek Sanayi Sitesi masaya yatırıldı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Altınova Hersek Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.
Hersek Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Oral’a Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Burak Özgöl, Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri İnşaat Yüksek Mühendisi Kubilay Karaca ve Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar eşlik etti.
Hersek Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Cemil Demiryürek ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Oral, dükkanların işleyişi ve sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sitenin alt ve üst yapısıyla ilgili sorunların da ele alındığı toplantıda Başkan Oral, Hersek Küçük Sanayi Sitesi’nin örnek siteler arasında yer alabilmesi için el birliğiyle çalışılacağını ifade etti.

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