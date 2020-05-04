Hertha Berlin soyunma odasında şok görüntüler!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem açıklanırken Kalou’nun paylaştığı görüntülerde bu önlemlere uyulmaması tepki topladı. Futbolcuların soyunma odasında birbiriyle tokalaştıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor.

Ayrıca koronavirüs testi yapan doktor dışında kimsenin maske takmaması da dikkat çekici. Öte yandan videoda futbolcuların maaşlarında kesintiye gidilmesinden hoşlanmadıkları da açıkça belli oluyor.





