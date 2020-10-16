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Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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