Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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