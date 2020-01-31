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Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Asbaşkan Mustafa Tokgöz: "Galatasaray maçında arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapacağına inanıyorum"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz, tesislerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında takıma güvendiğini söyledi.

Kayserispor olarak daha iyi bir ikinci yarı geçireceklerine inandıklarını belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Takımımıza 9 oyuncu kazandırdık. İnşallah ikinci yarı bu oyunculardan çok güzel verim alıp takımımıza büyük katkı sağlayıp güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçında arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapacağına inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kayserispor Mustafa Tokgöz Robert Prosinecki

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