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  4. Hesaba ulaşılamıyor! Mert Ramazan Demir'in Instagram hesabı kapatıldı mı? Yakınlarından ilk açıklama geldi

Hesaba ulaşılamıyor! Mert Ramazan Demir'in Instagram hesabı kapatıldı mı? Yakınlarından ilk açıklama geldi

14.07.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, şu sıralar rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun hesabına bugün erken saatlerden beri ulaşılamıyor. Konu ile ilgili birçok kişi 'Hesabı kapatıldı mı?' yorumlarında bulundu.

Mert Ramazan Demir, sosyal medyada yoğun bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. En son, adı aşk dedikodularına karışan ve Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Afra Saraçoğlu ile birlikteliği ifşalanan oyuncunun Instagram hesabına ulaşılamıyor. Hesabın kapatıldığı iddia edilse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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Mert Ramazan Demir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Bugün erken saatlerden itibaren ünlü oyuncunun hesabına ulaşılamıyor olması sevenlerinde tedirginliğe yol açtı.

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Şu sıralar sevgilisi Afra Saraçoğlu yurt dışında tatil yapan ünlü oyuncuyla ilgili hesabın kapatıldığına dair iddialar ortaya atılmış olsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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  1. Sayfa magazin programına bilgi veren Mert Ramazan Demir'in yakınları, sorunun Instagram kaynaklı olduğunu söyledi.

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Yakınları yaptıkları açıklamada 'Instagram ile ilgili teknik bir sorun, IT ekibimiz ilgileniyor. 24 saat içinde normale döner. Hacklenme yok, hesabın ulaşımı bizde..." ifadelerini kullandı.

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Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren oyuncu aynı zamanda da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz ile Şahmaran dizisinde rol almış ve büyük çıkışını devam ettirmişti.

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