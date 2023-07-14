Hesaba ulaşılamıyor! Mert Ramazan Demir'in Instagram hesabı kapatıldı mı? Yakınlarından ilk açıklama geldi

Mert Ramazan Demir, sosyal medyada yoğun bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. En son, adı aşk dedikodularına karışan ve Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Afra Saraçoğlu ile birlikteliği ifşalanan oyuncunun Instagram hesabına ulaşılamıyor. Hesabın kapatıldığı iddia edilse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Bugün erken saatlerden itibaren ünlü oyuncunun hesabına ulaşılamıyor olması sevenlerinde tedirginliğe yol açtı.

Şu sıralar sevgilisi Afra Saraçoğlu yurt dışında tatil yapan ünlü oyuncuyla ilgili hesabın kapatıldığına dair iddialar ortaya atılmış olsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Sayfa magazin programına bilgi veren Mert Ramazan Demir'in yakınları, sorunun Instagram kaynaklı olduğunu söyledi.

Yakınları yaptıkları açıklamada 'Instagram ile ilgili teknik bir sorun, IT ekibimiz ilgileniyor. 24 saat içinde normale döner. Hacklenme yok, hesabın ulaşımı bizde..." ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren oyuncu aynı zamanda da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz ile Şahmaran dizisinde rol almış ve büyük çıkışını devam ettirmişti.





