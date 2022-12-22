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"Hesabı erkek öder" demişti! Selen Görgüzel: Asgari ücretle çalışan birisi benimle yaşayamaz!

22.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, hem yaptırdığı ilginç bakımlarla hem de pozlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son olarak da "Asgari ücretle çalışan birisi benimle yaşayamaz!" sözleriyle gündeme geldi.

"Hesabı erkek öder" demişti! Selen Görgüzel: Asgari ücretle çalışan birisi benimle yaşayamaz!

"Hesabı tabii ki erkek ödeyecek, yakışık alan budur. Eve misafir gelince de kahveyi kadın ikram eder, bu görsel olarak daha güzel duruyor. Zaten kadın-erkek dengesini şaşırttılar" diyen ve tepki çeken Selen Görgüzel yeni açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıyan şarkıcı Selen Görgüzel, bir muhabirin "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna yanıt vermekten kendini alamadı.

Ekran Alıntısı

Hamdi Alkan'ın eski karısı "Sen benim başımı yakacaksın" diyerek soruya şu yanıtı verdi:

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"Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda."

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