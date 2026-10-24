Hesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yattı! “İkramiye sandım” deyip geri vermedi

Rusya’nın Hantı-Mansiysk kentinde yaşayan fabrika çalışanı Vladimir Rychagov’un hesabına, yaklaşık 47 bin rublelik izin ücretinin yanında yaklaşık 4 buçuk milyon lira gönderildi. Bu paranın, başka bir şubede çalışan 34 kişinin maaşları için ayrıldığı ancak yazılım hatası nedeniyle tek bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı. Rychagov ise bu ödemeyi ‘ikramiye sandım’ şeklinde açıkladı.

"13'ÜNCÜ MAAŞ SANDIM"

Rychagov, şirkette başarılı geçen yılın ardından çalışanlara yüksek miktarda “13’üncü maaş” verileceğine ilişkin söylentiler dolaştığını söyledi. Banka bildiriminde 7 milyon rubleyi aşan ödemenin ( yaklaşık 4 buçuk milyon lira) “aralık maaşı” olarak görünmesi üzerine paranın kendisine ait olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Ancak şirketin muhasebe ve güvenlik birimleri kısa süre sonra çalışanı arayarak ödemenin teknik bir hata sonucu yapıldığını bildirdi. İşveren paranın tamamının iade edilmesini isterken Rychagov, internette yaptığı araştırmanın ardından talebi reddetti.

PARAYI VERMEDİ, ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Çalışan, ödemenin hesaplama hatasından değil teknik bir sistem arızasından kaynaklandığını ve bu nedenle parayı geri verme zorunluluğu bulunmadığını savundu. Ayrıca ödeme açıklamasında “maaş” ifadesinin yer almasını kendisi açısından önemli bir kanıt olarak gösterdi.

Rychagov’un anlatımına göre şirketin geri ödeme talepleri zamanla baskı ve tehdide dönüştü. Bunun üzerine telefon numarasını değiştiren çalışan, paranın bir kısmıyla yeni bir araç aldı ve ailesiyle birlikte Hantı-Mansiysk’ten binlerce kilometre uzaktaki Habarovsk’a taşındı. Yolculuk sırasında şirket tarafından dava açılırken banka hesaplarına da tedbir konuldu.

MAHKEMELER İŞVERENİ HAKLI BULDU

Şirket, paranın diğer şubedeki 34 çalışanın maaşlarını karşılamak üzere hazırlandığını ve yazılım arızası nedeniyle yanlış kişiye gönderildiğini savundu. Rychagov’un bir muhasebe çalışanıyla anlaşarak ekonomik usulsüzlük yaptığı da iddia edildi; ancak bu suçlamayı destekleyen delil bulunamadığı bildirildi.

İlk derece ve temyiz mahkemeleri, Rychagov’a gecikmiş bir maaş borcu bulunmadığını belirterek işvereni haklı buldu. Mahkeme, 7,1 milyon rublenin çalışanın maaşı sayılamayacağına ve paranın iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Yapılan üst itiraz da sonucu değiştirmedi.

SON SÖZ YÜKSEK MAHKEMEDE

Karara rağmen geri adım atmayan Rychagov, dosyayı Yüksek Mahkemeye taşıdı. Başvurunun değerlendirmeye kabul edildiği belirtilirken çalışan hâlâ paranın kendisine ait olduğunu savunuyor. Şirket yönetimi ise ortada herhangi bir ikramiye bulunmadığını, yanlış yatırılan parayı geri almak için bütün hukuki yolları kullanacağını açıkladı.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.